La storia di Rick Allen, il batterista dei Def Leppard diventato un esempio di talento e volontà. Guarda il video

Era la notte del 31 dicembre 1984, quando il batterista dei Def Leppard, Rick Allen, perse quasi la vita e il braccio sinistro in un incidente d'auto, su una strada di campagna vicino Sheffield, in Inghilterra. Dopo una curva presa male, si schiantò contro un muro di pietra e la sua vettura si ribaltò più volte. Il musicista, che viaggiava con la sua fidanzata e che non aveva allacciato bene la cintura di sicurezza, fu espulso dal veicolo e come raccontò più tardi alla BBC: "Credo che il mio braccio sia rimasto in macchina". Un medico, che viveva nelle vicinanze, impacchettò l’arto di Allen nel ghiaccio, ma, a causa di una brutta infezione, i tentativi di riattaccarlo al corpo, una volta in ospedale, fallirono.

Sorprendentemente, né Allen né i suoi compagni di band si arresero all’idea che il musicista non potesse più suonare, tanto che il batterista si rese conto di poter ancora farlo e si cimentò nell’impresa su un drum set ibrido, composto da elementi acustici, elettronici e da pedali. Venti mesi dopo, nell'agosto del 1986, dopo una prova in un piccolo pub, tornò trionfalmente sul palco con la sua band al Monsters of Rock nel Castello di Donington. La folla lo accolse con un entusiasmo che nel corso degli anni lo ha fatto più volte commuovere. Il ritorno del batterista contribuì al successo dell'album Hysteria del 1987 su cui il gruppo stava lavorando prima dell’incidente e che vendette oltre 20 milioni di copie in tutto il mondo. In quel periodo, il musicista diede vita anche alla Raven Drum Foundation, un’organizzazione no-profit che lavora per ispirare chi ha vissuto tragedie come la sua.