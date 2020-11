Bruce Springsteen collabora a sorpresa con i Bleachers per il brano "Chinatown". Ascoltalo qui e guarda il video

I Bleachers hanno pubblicato un nuovo brano dal titolo Chinatown che vede la collaborazione con il grande Bruce Springsteen.

Parlando della realizzazione del brano, il leader Jack Antonoff ha dichiarato: “Ho iniziato a scrivere questa canzone con l'idea in testa di raccontare il viaggio da New York verso il New Jersey dal quale provengo. Cercare di capire meglio chi sei ti spinge a capire ulteriormente da dove vieni. Ci sono pezzi che vale la pena portare per sempre e pezzi che vale la pena lasciar morire. I brani "Chinatown" e "45" sono entrambe la storia di questo viaggio: "Chinatown" attraverso qualcun altro, "45" attraverso uno specchio. Per quanto riguarda Bruce, è l'onore di una vita collaborare con lui. È l'artista che mi ha mostrato che il suono del luogo da cui provengo ha valore e che c'è uno spirito qui che deve essere portato in tutto il mondo".

Il video del brano "Chinatown" è stato diretto dalla regista Carlotta Kohl

Il Boss ha immediatamente rilanciato la pubblicazione del brano e del relativo video attraverso un post pubblicato sui suoi canali social: