Nandi Bushell insegna al fratellino Thomas Come As You Are dei Nirvana. Guarda il video

Dopo aver ricevuto in regalo da Tom Morello la sua chitarra Soul Power per la cover dei Rage Against The Machine realizzata a sostegno del movimento Black Lives Matter, aver sfidato Dave Grohl alla batteria e ottenuto milioni di visualizzazioni in tutto il mondo, la giovane Nandi Bushell ha deciso di diventare "maestra di musica" per il suo fratellino Thomas.

Il video caricato dalla giovane polistrumentista mostra lei e il fratellino più piccolo alle prese con Come As You Are dei Nirvana: "sono così orgogliosa di mio fratello Thomas", ha scritto Nandi nella descrizione del video, "gli ho insegnato a suonare #comeasyouare dei #nirvana (una delle mie band preferite, con uno dei migliori batteristi di sempre)".

Guarda il video: