I Queen + Adam Lambert pubblicano il video ufficiale di "I Was Born To Love You" da "Live Around the World". Guardalo qui

I Queen insieme ad Adam Lambert hanno pubblicato il secondo estratto dal nuovo album dal vivo "Live Around the World": "I Was Born to Love You".

La performance è stata registrata il 17 agosto 2014, durante il loro concerto al Summer Sonic Festival di Tokyo al Marine Stadium. Era la prima volta che la band eseguiva questa versione del brano dal vivo avendo precedentemente suonato la canzone (originariamente tratta dall'album solista del 1985 di Freddie Mercury Mr. Bad Guy e riarrangiata nel 1995 per Made in Heaven) solo in versione acustica.

Live Around The World uscirà il prossimo 2 ottobre nei formati CD, CD + DVD, CD + Blu-ray e Vinile.

La pubblicazione propone una raccolta dei momenti migliori tratti dagli oltre 200 concerti eseguiti in tutto il mondo, selezionati personalmente da Taylor, May e Lambert. Dal Rock in Rio a Lisbona, dal Festival dell'isola di Wight in UK al Summer Sonic in Giappone, oltre a Nord America e Australia. Tutti i formati includono l'intera esibizione di 22 minuti allo show benefico Fire Fight Australia, durante la quale la band ha riproposto il set completo del leggendario Live Aid del 1985 e che ha segnato la storia dei Queen: Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga, Hammer To Fall, Crazy Little Thing Called Love, We Will Rock You e We Are The Champions.

I venti brani includono i preferiti dai fan dei Queen come "Don't Stop Me Now" e "I Want To Break Free", oltre a rarità come le loro versioni di "Love Kills" e "I Was Born To Love You" scritte da Freddie Mercury. Nei formati video sono incluse performance extra fra cui una "Drum Battle" di Roger Taylor con il figlio del Rufus ed il solo di chitarra di Brian May in "Last Horizon”.