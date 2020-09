Patti Smith e Michael Stipe hanno registrato a distanza una nuova versione di "People Have The Power". Ascoltala qui

Patti Smith, Michael Stipe e altri tanti artisti in collegamento dalle loro case si sono riuniti virtualmente per registrare una bellissima cover di "People Have the Power" di Patti Smith. La performance è stata pubblicata insieme all'associazione "Pathway to Paris", un'organizzazione no profit co-fondata dalla figlia di Patti Smith Jesse Paris Smith che mira a mettere in atto l'accordo di Parigi cercando di spronare le popolazioni a combattere il cambiamento climatico. Il video vuole anche cercare incoraggiare i cittadini a votare, oltre a celebrare l'inizio della Settimana del clima NYC 2020 e il sesto anniversario di Pathway to Paris.

Al video hanno partecipato ospiti in collegamento da 25 paesi, 46 città e sei continenti, tra cui Lenny Kaye, Tenzin Choegyal, Ben Harper, Tony Hawk, l'ambientalista Bill McKibben, Stella McCartney, Nick Zinner degli Yeah Yeah Yeahs, Nikolai Fraiture degli Strokes e Manuel Agnelli degli Afterhours.