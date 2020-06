Un software ha creato una finta canzone dei Nirvana intitolata "Smother". Ascoltala qui

Uno youtuber ha utilizzato l'intelligenza artificiale per scrivere e registrare una "falsa" canzone dei Nirvana!

Funk Turkey, il nome dell'informatico dietro a questa operazione, ha recentemente utilizzato una questa metodologia di lavoro per creare false "nuove" canzoni anche degli AC/DC, dei Metallica e dei Nickelback.

Lo youtuber ha preso spunto da un algoritmo per creare il testo basandosi su tutte le parole scritte nelle canzoni dei Nirvana.

Dopo aver fatto scrivere il testo all'intelligenza artificiale Turkey ha registrato la chitarra utilizzando una vera Fender Stratocaster e per le percussioni si è affidato ai pattern di batteria pre-registrati dal un software informatico. A tal proposito lo youtube ha voluto rivolgersi direttamente a Dave Grohl per scusarsi: "So che Dave Grohl odia la batteria fatta a computer, ma è la cosa migliore che avevo,quindi... mi dispiace, Dave. Ti voglio bene lo stesso."

Anche se ovviamente il testo di Smother poco ha a che fare con l'empatica e l'aggessività distintiva delle composizioni di Kurt Cobain, il ritornello sembra comunque molto orecchiabile.