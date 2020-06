I Metallica pubblicano il concerto integrale di Salt Lake City del 1997! Guardalo qui

I Metallica hanno pubblicato un nuovo concerto integrale per i fan in quarantena per la loro serie #MetallicaMondays. La band, composta in questo concerto del 1997 da James Hetfield, Lars Ulrich, Jason Newsted e Kirk Hammett ha trasmesso in streaming su youtube il concerto registrato il 2 gennaio 1997 al Delta Center di Salt Lake City.

Lo show questa volta è stato introdotto da un cartello nero con un pensieri della band dedicato a tutti i fan coinvolti e sconvolti dai recenti fatti sociali e politici in atto in questi giorni negli Stati Uniti.

I Metallica hanno iniziato a trasmettere gratuitamente in streaming i loro storici concerti dopo aver posticipato o annullato i loro show previsti per questa primavera a causa della pandemia di coronavirus.

Inoltre i Metallica hanno recentemente annunciato di aver donato 350.000 dollari per aiutare le persone e le categorie colpite dall'emergenza sanitaria ed economica attraverso la loro Fondazione All Within My Hands.

SCALETTA (Metallica: Live in Salt Lake City, Utah - January 2, 1997)

So What

Creeping Death

Sad but True

Ain't My Bitch

Whiplash

King Nothing

One

Wasting My Hate

Bass/Guitar Solos

Nothing Else Matters

Until It Sleeps

For Whom the Bell Tolls

Wherever I May Roam

Fade to Black

Seek & Destroy / Fight Fire With Fire (with "Ride The Lightning"… more )



Last Caress (Misfits cover)

Master of Puppets

Enter Sandman



Am I Evil? (Diamond Head cover)

Motorbreath