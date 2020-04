Coronavirus, Eddie Vedder ha suonato "Far Behind" in streaming da casa per i fan in quarantena. Guarda il video

Eddie Vedder dei Pearl Jam è stato ospite in streaming del Kokua Festival di Jack Johnson, l'evento benefico organizzato per raccogliere donazioni per la sua Kokua Hawai’i Foundation, un'organizzazione senza scopo di lucro che sostiene l'educazione ambientale nelle scuole e nelle comunità delle isole Hawaii.

Alcuni fondi raccolti durante il concerto in streaming verranno donati ad Aloha Harvest, al Full Calabash Fund e a Chef Hui Give & Go, organizzazioni che promuovono la sicurezza alimentare e la sostenibilità per aiutare le persone colpite dalla pandemia di coronavirus.

Durante la trasmissione in streaming Eddie Vedder ha eseguito da casa sua una bellissima versione di "Far Behind", tratta dalla colonna sonora del film "Into The Wild" per poi suonare insieme a Jack Johnson "Constellations", singolo tratto dall'album del 2005 "Between Dreams" del cantautore americano.

GUARDA L'ESIBIZIONE INTEGRALE: