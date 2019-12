Queen: pubblicato il video animato di "Thank God It's Christmas"! Guardalo qui

I Queen hanno pubblicato il video animato del loro singolo natalizio del 1984, "Thank God It's Christmas".

I membri superstiti originali della band, il chitarrista Brian May e il batterista Roger Taylor, hanno ideato il video animato con la regia e la produzione di Justin Moon e Drew Gleason.

Taylor in merito al nuovo video ha dichiarato: “Ironia della sorte, il Natale tende ad essere un momento così stressante per molti di noi. Ma ci sono tante emozioni, ricordi gioiosi delle feste passate come la felicità dei bambini e la responsabilità degli adulti. È sempre un grande piacere quando finalmente accade."

Brian May ha aggiunto: “Il video va un po' oltre ricordandoci che come esseri umani ora abbiamo bisogno di avere la responsabilità per il benessere di TUTTE le creature sulla Terra - non solo per il nostro beneficio e quello dei nostri nipoti, ma per rispetto dei diritti degli animali stessi."