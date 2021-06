Toto - With A Little Help From My Friends - con Alteria

Lo speciale dedicato a With A Little Help From My Friends, il nuovo album live dei Toto.

All'interno anche l'intervista al grande chitarrista Steve Lukather

A cura di Alteria

Giovedì 1 luglio - Ore 21:00

Il nuovo album dal vivo della band di Steve Lukather, con la nuova formazione composta da Joseph Williams, David Paich, John Pierce, Robert ‘Sput’ Searight, Steve Maggiora, Dominique ‘Xavier’ Taplin e Warren Ham, è stato registrato lo scorso 21 novembre 2020 a Los Angeles.

TRACKLIST:

01. Till The End

02. Hold The Line

03. Pamela

04. Kingdom Of Desire

05. White Sister

06. You Are The Flower

07. I Won’t Hold You Back

08. Stop Loving You

09. Band Introductions

10. Home Of The Brave

11. Rosanna

12. With A Little Help From My Friends