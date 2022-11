Mick Jagger in vacanza in Sicilia: "Un po' di relax in Italia dopo aver scritto qualche canzone". Guarda le foto

Mick Jagger è tornato in Sicilia. Il leader dei Rolling Stones è in vacanza in Italia.

È stato lo stesso Jagger a pubblicare le immagini del suo soggiorno sul suo profilo Instagram, accompagnando le fotografie con una didascalia che lascia ben pochi dubbi riguardo all'avanzamento dei lavori del nuovo album:

"Un po' di relax in Italia dopo aver scritto qualche canzone"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mick Jagger (@mickjagger)

Nell'agosto del 2021, secondo quanto riportato da "Ragusa News", e ripreso dal "Corriere della Sera", il rocker britannico avrebbe comprato una casa con vista mare nel sud-est siciliano, per la precisione a Portopalo di Capo Passero, in provincia di Siracusa.

Per quanto riguarda il nuovo album dei Rolling Stones nelle scorse settimane Keith Richards e Ronnie Vood avevamo rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti lo stato dei lavori del nuovo disco. “Dopo la scomparsa di Charlie tra i membri dei Rolling Stones c’era molta incertezza su cosa fare” ha dichiarato una fonte vicina alla band al quotidiano inglese The Sun, riferendosi alla morte del batterista Charlie Watts avvenuta il 24 agosto 2021, “C’erano delle date fissate negli stadi e sono andati avanti, ma non sapevano cosa sarebbe successo in futuro. Ma adesso hanno avuto il tempo di riflettere e hanno deciso che la cosa giusta da fare è continuare a fare quello che hanno sempre fatto come band: registrare nuova musica e andare ancora in tour a suonare per i loro fan.”

All’inizio di ottobre Mick Jagger, Keith Richards e Ron Wood sono entrati in studio agli Electric Lady di New York con il bassista Darryl Jones e il nuovo batterista Steve Jordan (scelto personalmente da Charlie Watts come suo sostituto), e adesso secondo quanto ha raccontato Ron Wood al Sun: “Stiamo andando a Los Angeles a finire il nuovo album.” La rivelazione più clamorosa riguarda le tracce di batteria già registrate da Charlie Watts in passato, che verranno usate nell’album: “Charlie c’è” ha detto Ron Wood, “E anche Steve Jordan.” Keith Richards invece ha parlato delle session di registrazione dicendo: “Ci sono tante canzoni pronte, più di quelle che riesco a contare. È stata una settimana molto produttiva. E io suono parecchio il basso.”