I Rolling Stones pubblicheranno un nuovo album. Ci saranno anche parti registrate da Charlie Watts

I Rolling Stones sono pronti per tornare con un nuovo album, il primo di canzoni originali dai tempi di A Bigger Bang del 2005. Se ne parla da diversi anni, ma dopo l’album di cover blues Blue&Lonesome del 2016 e il singolo Living in Ghost Town pubblicato a sorpresa durante il lockdown nel 2020, il momento sembra arrivato. “Dopo la scomparsa di Charlie tra i membri dei Rolling Stones c’era molta incertezza su cosa fare” ha dichiarato una fonte vicina alla band al quotidiano inglese The Sun, riferendosi alla morte del batterista Charlie Watts avvenuta il 24 agosto 2021, “C’erano delle date fissate negli stadi e sono andati avanti, ma non sapevano cosa sarebbe successo in futuro. Ma adesso hanno avuto il tempo di riflettere e hanno deciso che la cosa giusta da fare è continuare a fare quello che hanno sempre fatto come band: registrare nuova musica e andare ancora in tour a suonare per i loro fan.”

All’inizio di ottobre Mick Jagger, Keith Richards e Ron Wood sono entrati in studio agli Electric Lady di New York con il bassista Darryl Jones e il nuovo batterista Steve Jordan (scelto personalmente da Charlie Watts come suo sostituto), e adesso secondo quanto ha raccontato Ron Wood al Sun: “Stiamo andando a Los Angeles a finire il nuovo album.” La rivelazione più clamorosa riguarda le tracce di batteria già registrate da Charlie Watts in passato, che verranno usate nell’album: “Charlie c’è” ha detto Ron Wood, “E anche Steve Jordan.” Keith Richards invece ha parlato delle session di registrazione dicendo: “Ci sono tante canzoni pronte, più di quelle che riesco a contare. È stata una settimana molto produttiva. E io suono parecchio il basso.”