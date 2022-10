Blink-182: sono comparsi misteriosi cartelloni in giro per il mondo. Guarda la foto

Potrebbero arrivare presto delle news interessanti in casa Blink-182. La band di Mark Hoppus ha infatti cancellato tutti i vecchi post dai propri profili social. Inoltre, alcuni fan hanno fatto notare che, in giro per il mondo, sono apparsi dei manifesti con il logo del gruppo, rivisitato.



Il sito, a completare lo scenario, è “fuori servizio”: al posto della home page compare un coniglio impaziente, attorniato da nastri da cantiere che riportano la scritta “under costruction”, in costruzione. Come se non bastasse, l’account ufficiale su Twitter dei Blink-182 ha recentemente messo dei like ad alcuni tweet, datati 2013, che facevano riferimento ai successivi dieci anni della band. Dieci anni che cadrebbero proprio nel prossimo 2023.

If this ain’t saying something idk what else to tell you. #blink182 pic.twitter.com/IbAVhwqfC9 — JAKOBY (@Jakoby_182) October 8, 2022

I cartelloni e i display avvistati dai fan si trovano – per ora – in Perù e a Manhattan (New York) e pubblicizzano qualcosa definito "182 Industries" promettendo: "Il tuo futuro sta arrivando... in un batter d'occhio". Questi misteriosi indizi arrivano dopo mesi di speculazioni sul fatto che i tre membri originali - Mark Hoppus, Tom DeLonge e Travis Barker - stiano pianificando una reunion.