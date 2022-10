Chris Cornell, la chitarra utilizzata nel video di Rusty Cage è stata messa in vendita per circa 400.000 euro

La chitarra Gretsch Chet Atkins del 1979 appartenuta al compianto frontman dei Soundgarden Chris Cornell è stata messa in vendita su Reverb.com. Lo strumento è stato utilizzato da Cornell con i Soundgarden e gli Audioslave e ha fatto il suo esordio in video nel videoclip di Rusty Cage del 1991.

La chitarra è attualmente in vendita al prezzo di 419.000 euro (il prezzo iniziale era 500.000). Come riportato da Reverb nonostante la sua età e l'utilizzo che ne è stato fatto, la chitarra risulta in "ottime condizioni" in quanto era la preferita del frontman di Seattle ed è stata custodita nella sua abitazione.

Sempre secondo Reverb la chitarra, con numero di serie 29279, è completamente documentata ed è confermata l'appartenenza a Cornell. Oltre al documento di appartenenza la chitarra sarà venduta con il certificato di autenticità.