La rivelazione arriva direttamente da Jann Wenner, colui che nel 1967 fondò la rivista musicale Rolling Stone: Bruce Springsteen pubblicherà un nuovo album entro la fine dell’anno, anzi in autunno.

Wenner lo ha dichiarato nel corso di un’intervista con Billboard, in occasione della promozione della sua autobiografia Like A Rolling Stone.



Alla richiesta di dare un’opinione sulla musica di oggi, in particolare su pop e su hip-hop, il magnate dell’editoria è andato piuttosto a briglie sciolte: “Ci sono un sacco di cose buone, e c’è un sacco di spazzatura e cose banali. Onestamente, non penso che siano allo stesso livello del rock 'n' roll. Non penso che il cantato sia buono e non penso che l'arrangiamento sia buono. Storicamente, è un'altra svolta come in un ciclo continuo. Se il rock 'n' roll tornerà, e non so se sarà così perché il suono è molto diverso e le circostanze sono diverse... Ma sono un po' bloccato con la musica che mi piaceva quando ero giovane. Datemi gli Stones!”. Ed ecco la succosa rivelazione: “Uno degli album che sta apprezzando particolarmente in questo momento è il nuovo disco di Bruce [Springsteen] che uscirà questo autunno, e che è sbalorditivo. Lo sto ascoltando in questo periodo”.



La news è sicuramente molto interessante per i fan del Boss e non solo. L'ultimo album di Springsteen è stato Letter To You del 2020. A luglio, il cantautore aveva già annunciato un tour mondiale con la E Street Band per il 2023, anche se all'epoca non erano stati resi noti i dettagli dell'album.