Depeche Mode, in fiamme gli ex Logic Studios di Milano dove la band registrò Violator. Guarda il video

Nella tarda serata di martedì 30 agosto quattro diversi incendi sono stati appiccati all'interno di tutti i piani dell'edificio in via Quintiliano 40 a Milano, il palazzo in cui si trovavano gli ex Logic Studios dove i Depeche Mode registrarono gran parte dell'album capolavoro Violator.

L'acre odore e il fumo sono stati distintamente avvertiti in tutta la zona est della città. Il palazzo, ex sede della CGD e poi dei Logic Studios, è stato abbandonato da diversi anni ed è da tempo rifugio per senzatetto. Grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco sono state portate in salvo due persone senza fissa dimora che non si erano accorte del propagarsi delle fiamme. L'intervento di sei squadre ha avuto inizio intorno alle 23:30 ed è durato fino alle 4 del mattino: le operazioni di spegnimento sono risultate difficili a causa di alcuni locali all'interno del palazzo chiusi con catenacci e lucchetti.

Il video dell'intervento:

In un’intervista di qualche anno fa Martin Gore, che ha scritto tutte le canzoni del disco, raccontò la particolare scelta di registrare il disco in giro per l'Europa, tra i Logic Studios di Milano (nella prima sede di Via Quintiliano 40, in zona Mecenate) e i Puk Studios di Gjerlev, in Danimarca: "Durante quel periodo della nostra carriera abbiamo voluto sperimentare moltissimo, anche nella scelta delle location per la registrazione dei dischi. Abbiamo subito adorato l'idea di viaggiare, uscire e rendere ogni nostro album un'avventura. Abbiamo registrato la maggior parte di Violator a Milano, il che è stato davvero divertente. Come abbiamo fatto non lo so proprio, eravamo fuori a fare festa quasi tutte le sere!"