Mick Jagger al concerto dei Coldplay canta Fix You. Guarda il video

Mick Jagger non si stanca mai dei concerti. Terminato il tour mondiale con i suoi Rolling Stones, il frontman ha partecipato – tra il pubblico – alla data londinese dei Coldplay, al Wembley Stadium.

Lo testimonia un breve video, postato dal cantante stesso sui suoi social, che lo ritrae mentre canta Fix You. Jagger sorride soddisfatto, con le braccia alzate, indossando il canonico braccialetto luminoso, sempre presente al polso del pubblico dei concerti dei Coldplay.



“Had a great time watching Coldplay last night, A real busman’s holiday!”, così ha twittato la voce di Satisfaction, “Mi sono divertito molto a vedere i Coldplay ieri sera”. Aggiungendo poi l’espressione “A real busman’s holiday” (traducibile con “una vera vacanza da autista”), che i britannici utilizzano per definire le ferie passate a fare le stesse cose che si fanno solitamente al lavoro. Di fatto, è proprio così anche nel caso di Jagger.



C’è una storia, che lega il cantante degli Stones al brano del 2005 di Chris Martin. La band, infatti, aveva dedicato proprio Fix You a Jagger, in occasione di un loro concerto a New York nel maggio 2014, pochi giorni dopo il memorial tenuto in onore e ricordo di L’Wren Scott, la fashion designer compagna di Mick, che si era tolta la vita nel marzo di quello stesso anno.

I Coldplay continueranno i loro live anche nel corso del 2023: la band ha infatti appena annunciato un tour in Europa, che comprenderà anche tre date italiane, il 21 giugno allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e il 25 e 26 giugno a San Siro, Milano.

