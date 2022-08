Coldplay: annunciato il tour europeo. Tre concerti in Italia

I Coldplay hanno annunciato il tour europeo che li vedrà impegnati a partire da maggio del 2023. I concerti in Italia saranno tre:

21 giugno: Napoli - Stadio Diego Armando Maradona

25 giugno: Milano - Stadio San Siro

26 giugno: Milano - Stadio San Siro



I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 24 agosto 2022. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it.

La vendita generale dei biglietti è aperta dalle ore 10.00 di giovedì 25 agosto 2022 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati.

CALENDARIO DELLE NUOVE DATE ANNUNCIATE:

17 maggio – Estádio Cidade de Coimbra - Coimbra, Portogallo

24 maggio – Estadi Olímpic Lluís Companys - Barcelona, Spagna

25 maggio – Estadi Olímpic Lluís Companys - Barcelona, Spagna

31 maggio – Etihad Stadium - Manchester, Inghilterra

01 giugno – Etihad Stadium - Manchester, Inghilterra

06 giugno – Principality Stadium - Cardiff, Inghilterra

21 giugno – Stadio Diego Armando Maradona - Naples, Italia

25 giugno – Stadio San Siro - Milan, Italia

26 giugno – Stadio San Siro - Milan, Italia

01 luglio – Stadion Letzigrund - Zurich, Svizzera

05 luglio – Parken - Copenhagen, Danimarca

06 luglio – Parken - Copenhagen, Danimarca

08 luglio – Ullevi - Gothenburg, Svezia

09 luglio – Ullevi - Gothenburg, Svezia

15 luglio – Johan Cruijff ArenA - Amsterdam, Paesi Bassi

16 luglio – Johan Cruijff ArenA - Amsterdam, Paesi Bassi