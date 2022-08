Elvis, dopo l'uscita del film sempre più persone vogliono imparare a suonare le sue canzoni. La ricerca di Fender

Fender, la leggendaria azienda americana produttrice di chitarre, oltre ad aver creato alcuni tra gli strumenti più iconici della storia della musica negli ultimi anni ha avviato il proprio programma di e-learning. La piattaforma, chiamata Fender Play, permette ai giovani chitarristi di poter imparare con semplicità e comodità le loro canzoni preferite.

Nell'ultimo periodo, a seguito dell'uscita dell'apprezzato film biopic diretto da Baz Luhrmann Elvis con Austin Butler, sempre più iscritti alla piattaforma vogliono imparare le canzoni del Re del Rock And Roll. I dati raccolti da Fender mostrano che i chitarristi, tramite le loro ricerche sulla piattaforma, vogliono imparare soprattutto ‘Jailhouse Rock’, ‘Heartbreak Hotel’ e ‘Burning Love’.

In una dichiarazione Max Watts, vicepresidente senior del marketing Fender, ha detto che "l'impatto nella storia di un artista come Elvis è innegabile". "La sua musica sta ancora ispirando persone in tutto il mondo, giovani e meno giovani, a iniziare il proprio percorso nella musica" ha concluso Watts, "e questi dati sono ancora più evidenti nelle percentuali che abbiamo notato negli accessi all'applicazione".