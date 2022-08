Ozzy Osbourne è tornato sul palco! Il concerto a sorpresa con Tony Iommi alla chiusura dei Commonwealth Games

Ozzy Osbourne ha sorpreso tutti con un'apparizione a sorpresa durante la cerimonia di chiusura dei Commonwealth Games allo stadio di Birmingham insieme a Tony Iommi.

Il Principe delle Tenebre nelle scorse settimane aveva condiviso il suo desiderio di partecipare all'evento nella sua città natale, Birmingham. Si pensava che non sarebbe stato in grado di partecipare a seguito della delicata operazione al collo dello scorso mese. E invece il frontman dei Black Sabbath ha stupito nuovamente tutti salendo sul palco con il suo grande amico e chitarrista Tony Iommi, il batterista Tommy Clufetos e il bassista Adam Wakeman: "Ti amo Birmingham! È bello essere tornato!".

Guarda i video:

Nelle scorse settimane Ozzy ha pubblicato il singolo "Degradation Rules", secondo estratto dall'album Patient Number 9 in uscita il prossimo 9 settembre. Il brano è stato registrato proprio insieme a Tony Iommi.

Riguardo al brano realizzato con il leggendario chitarrista inglese, Ozzy ha dichiarato: "È stato davvero fantastico lavorare con Tony. È il maestro dei riff. Nessuno può batterlo. Vorrei solo aver avuto queste canzoni all'interno dell'album '13' dei BLACK SABBATH".

Ascolta qui Degradation Rules:

Alla realizzazione del disco hanno contribuito vere e proprie leggende del rock degli ultimi 60 anni come Eric Clapton, Tony Iommi e Zakk Wylde oltre alla line up composta da Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, il bassista dei Metallica Robert Trujillo, Duff McKagan dei Guns N' Roses, Mike McCready dei Pearl Jam, Josh Homme dei Queens of the Stone Age e il compianto Taylor Hawkins dei Foo Fighters.

La tracklist ufficiale di "Patient Number 9":

01. Patient Number 9 (feat. Jeff Beck)

02. Immortal (feat. Mike McCready)

03. Parasite (feat. Zakk Wylde)

04. No Escape From Now (feat. Tony Iommi)

05. One Of Those Days (feat. Eric Clapton)

06. A Thousand Shades (feat. Jeff Beck)

07. Mr. Darkness (feat. Zakk Wylde)

08. Nothing Feels Right (feat. Zakk Wylde)

09. Evil Shuffle (feat. Zakk Wylde)

10. Degradation Rules (feat. Tony Iommi)

11. Dead And Gone

12. God Only Knows

13. Darkside Blues