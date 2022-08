Patti Smith, sul palco a sorpresa anche Gigi Datome per suonare "People Have The Power". Guarda i video

Ieri sera la grande Patti Smith si è esibita sul palco del Castello Sforzesco di Milano con lo show che da settimane sta portando nelle zone più belle d'Italia.

Durante il concerto il Comune di Milano, attraverso l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, ha voluto consegnare alla Sacerdotessa del Rock la Pergamena della città per ringraziare la grande cantautrice del rapporto speciale che la lega alla città: "per il suo attaccamento alla Città che ha molto ispirato il suo lavoro, per la sua passione per i luoghi, gli artisti e la gente di Milano, per il suo amore per l'arte e la cultura italiane e per il suo contributo alla musica nel mondo".

Oltre all'ambito riconoscimento il concerto ha visto anche un fuoriprogramma che ha fatto felici i presenti al Castello Sforzesco: durante l'esecuzione di People Have The Power è salito sul palco di Patti Smith il campione dell'Olimpia Milano Gigi Datome che ha suonato la chitarra acustica assieme alla band.

Guarda i video:

