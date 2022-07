Dave Grohl svela la canzone "proibita" che adora ascoltare, ma che nessuno si aspetterebbe da lui

Dave Grohl ha parlato spesso del rapporto tra successo e autenticità e delle sue conseguenze possibili per una rock band: “Esiste una specie di sensazione di vergogna tra i musicisti: oh no, ho venduto troppi dischi! Oh no, sono troppo famoso”. Si può vedere come un traguardo, una cosa di cui essere contenti, o come una maledizione. In tutti e due i casi può essere molto pericoloso.”

E’ una storia che Dave Grohl conosce molto bene: il successo improvviso dei Nirvana nel 1991 con l’album Nevermind ha travolto Kurt Cobain e lo ha portato a chiudersi sempre più in sé stesso in cerca di una via di fuga dalla fama, dall’attenzione della stampa e dall’adorazione del pubblico. “Sono solo il portavoce di me stesso” ha detto in una celebre dichiarazione, “I ragazzi mi chiedono delle risposte, ma io sono confuso esattamente come loro.”

Dave Grohl ha sempre avuto le risorse morali e lo spirito per affrontare tutto, è riuscito a superare la fine della più grande rock band del mondo e poi a creare un’altra band, i Foo Fighters e guidarla verso un successo ancora più grande, fino alla seconda tragedia della sua vita con la scomparsa del suo batterista e amico Taylor Hawkins. Nelle interviste ha sempre mostrato la sua forza e la sua serenità e il modo in cui ha saputo farsi avanti nel mondo del music business, continuando sempre a divertirsi e a fare la musica in cui credeva. “Non credo nell’idea che debba esserci una colpa legata al numero di persone che ascoltano la tua musica.”

Per spiegare la sua posizione, Dave Grohl ha anche fatto un esempio divertente, raccontando uno dei suoi più grandi “guilty pleasure” in ambito musicale, la canzone che adora ascoltare e che nessuno si aspetta da lui: “So che dovrei essere un vero metallaro e un fanatico del punk rock più radicale, ma mi ricordo quando è uscita Gangnam Style di Psy. E’ diventato il mio pezzo preferito dell’anno” ha detto ricordando il singolo del cantante K-Pop Psy, tratto dal suo sesto album Psy 6 (Six Rules) uscito nel 2012, arrivato fino al numero due in classifica in America e al numero uno in 30 paesi nel mondo e diventato il quinto video più visto nella storia di YouTube, “Perché non dovrei dirlo? Cosa c’è di male?”