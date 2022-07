I Red Hot Chili Peppers hanno annunciato a sorpresa un nuovo album: Return of the Dream Canteen

I Red Hot Chili Peppers hanno annunciato a sorpresa la pubblicazione di un nuovo album, il secondo disco di inediti della band a vedere la luce in meno di sei mesi. Dopo Unlimited Love, che ha visto il ritorno di John Frusciante alla chitarra e di Rick Rubin alla produzione, la band il prossimo 14 ottobre pubblicherà The Return Of The Dream Canteen.

Già lo scorso febbraio Anthony Kiedis durante un'intervista si era lasciato scappare la possibilità che la band sarebbe tornata presto con un nuovo album: "abbiamo registrato quasi 50 brani durante le sessioni con Rubin". Il frontman della band ha poi sottolineato la diversa atmosfera dei brani che comporranno The Return Of The Dream Canteen, descrivendolo con "un'energia rilassata ben distinta dall'intensità di Unlimited Love".

Return of the Dream Canteen è il secondo album della band nel 2022, dopo Unlimited Love che, uscito ad aprile, ha scalato i vertici delle classifiche di vendita ed è certificato platino in US. Sarà anche il secondo album della band prodotto da Rick Rubin nel 2022 , disco che rafforza ulteriormente la reputazione dei Red Hot Chili Peppers come di band all’apice del successo che cavalca la cresta di un'innegabile onda creativa.

Durante lo show di Denver la band ha eseguito sia i suoi brani di maggiore successo che i brani preferiti dai fan tratti dal suo ultimo album in vetta alle classifiche, Unlimited Love cioè "Black Summer" e "These are the Ways". La band ha mandato in visibilio il pubblico dello stadio, tutto sold out, quando Anthony Kiedis ha annunciato che quest'anno è in arrivo un nuovo album in studio.

La band ha così annunciato il nuovo album:

"Siamo andati alla ricerca di noi stessi come abbiamo sempre fatto. Solo per il gusto di farlo, abbiamo suonato e imparato alcune vecchi brani. In breve tempo abbiamo iniziato il processo di costruzione di nuove canzoni. Una bella chimica che ci ha fatto compagnia centinaia di volte durante il nostro percorso. Una volta trovato quel flusso di suoni e visioni, abbiamo continuato a lavorarci. Con il tempo trasformato in una fascia elastica non avevamo motivo di smettere di scrivere e di fare rock. Ci sembrava un sogno. Quando tutto è stato detto e fatto, il nostro amore l’uno per l'altro e la magia della musica ci avevano dato più canzoni di quante ce ne aspettassimo. Ebbene, ci siamo riusciti. 2 doppi album pubblicati uno di seguito all'altro. Il secondo è significativo quanto il primo, o forse il contrario. 'Return of the Dream Canteen' è tutto ciò che siamo e che abbiamo sempre sognato di essere. È pieno di roba. Realizzato con il sangue dei nostri cuori - Red Hot Chili Peppers"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Red Hot Chili Peppers (@chilipeppers)

«Abbiamo un nuovo album doppio pieno zeppo di canzoni», ha dichiarato lo stesso Flea dal palco dell’Empower Field at Mile High, aggiungendo che il primo singolo estratto da Return Of The Dream Canteen si chiamerà Tippa My Tongue.