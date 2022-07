Iron Maiden: Bruce Dickinson ha insultato un fan che ha acceso un fumogeno durante un concerto della band. Guarda il video

Bruce Dickinson durante il concerto degli Iron Maiden di sabato scorso ad Atene in Grecia ha discusso con un fan che ha acceso un fumogeno mentre la band stava iniziando a suonare The Number of the Beast.



Dickinson, dopo aver iniziato a cantare il brano, si è fermato di colpo quando ha visto un fumogeno accendersi non lontrano dal palco e gridando “stronzo con quel fottuto fumogeno. Io devo cantare. Brutto succhiaca*%i. Stronzo di un greco. Io devo cantare, va bene. Fanculo”.

Dopo qualche secondo di imbarazzo da parte del pubblico Bruce ha abbandonato il palco per qualche minuto per aspettare che il fumo si diradasse per poi tornare e riprendere a cantare.