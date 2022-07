Guns N' Roses, Axl Rose dedica il tour alla memoria di Taylor Hawkins: "Il nostro cuore è sempre vicino a coloro che lo amano"

Axl Rose ha voluto dedicato l'intero tour alla memoria del grande Taylor Hawkins, il compianto batterista dei Foo Fighters scomparso lo scorso 25 marzo a 50 anni.

Il frontman dei Guns N' Roses ha pubblicato su twitter un sentito ed emozionato messaggio in memoria dell'amico batterista, esprimendo tutta la vicinanza alle persone che lo hanno amato e che hanno condiviso la vita con lui, dalla sua famiglia ai compagni dei Foo Fighters:

“È un piccolo gesto ed è difficile affrontare la gravità di una cosa del genere ma cercando di rendergli omaggio vorremmo dedicare questo tour al nostro amico Taylor Hawkins. Taylor era un ragazzo davvero fantastico ed era sempre bello incontrarlo! Era una parte importante e sempre gradita durante i tour degli ultimi anni! Questa è una cosa orribile e i nostri cuori sono vicini alla sua famiglia, ai suoi amici, ai suoi compagni di band e a tutti quelli che lo amano“.

Durante un'intervista rilasciata pochi anni fa il compianto Taylor Hawkins aveva rivelato di essere stato avvicinato da Axl Rose con la proposta di entrare nei Guns N' Roses.

L’episodio risale al 1999 quando i Foo Fighters erano impegnati con il tour promozionale dell’album There Is Nothing Left to Lose. Hawkins ha raccontato che un giorno suo madre lo informò che un portavoce della band di Axl Rose provò a contattarlo a casa.

“Axl stava cercando di mettere in piedi una nuova versione de Guns N’ Roses, probabilmente per questo motivo stava chiedendo in giro a vari musicisti la loro disponibilità - ha spiegato il batterista dei Foo Fighters - volevano sapere se io fossi disposto a fare una prova con loro, una cosa del genere. O almeno così sembrava”.

Hawkins ci pensò un po’ su e alla fine, nell’indecisione, pensò di chiedere un consiglio al suo amico Roger Taylor. Il batterista dei Queen gli raccontò che in passato aveva vissuto una situazione simile quando, negli anni ’70, gli ex componenti della rock band inglese Mott the Hoople, Ian Hunter e Mick Ronson, cercarono di formare un nuovo gruppo e chiesero proprio a Taylor di unirsi a loro. Lui decise di restare nei Queen: “Non riusciva a immaginarsi di stare sul palco, di guardare davanti a sé e di non vedere Freddie Mercury o Brian May”, ha spiegato Hawkins nell’intervista.

Basandosi sulla sua esperienza personale, Roger Taylor ha consigliato al collega dei Foo Fighters di dire di no ai Guns: “Mi disse ‘Quando vedo te e Dave sul palco, mi rendo conto che avete qualcosa che non si può comprare. C’è qualcosa tra di voi che probabilmente non funzionerebbe con Axl Rose’. Aveva ragione”. Seguendo il suggerimento del collega, Hawkins ha così rifiutato l’offerta dei Guns e ha anche avuto occasione di riflettere su ciò che lo lega al frontman della sua band: “Nonostante tutti i nostri problemi, Dave è come un fratello per me, quando stiamo per salire sul palco ci facciamo un cenno, ci scambiamo un’occhiata e ci diciamo ‘Bene, andiamo, saliamo sul ring insieme’”.