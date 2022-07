Alice Cooper: la chitarrista Nita Strauss ha lasciato la band. Annunciato il suo sostituto

È ufficiale: Nita Strauss ha lasciato la band di Alice Cooper e il suo posto sarà preso da Kane Roberts che tornerà a suonare la chitarra nella band. Dopo l’addio di Nita Strauss, annunciato dalla stessa chitarrista tramite un post Instagram lo scorso 12 luglio, ecco che il nuovo membro del gruppo è già stato reso noto. In realtà, Roberts nuovo non è, dato che girava il mondo e incideva dischi con Alice Cooper nella seconda metà degli anni Ottanta.

“Non vedo l'ora di dare il benvenuto a Kane Roberts per i nostri spettacoli a settembre e ottobre – ha detto Cooper in un comunicato stampa – Siamo stati amici per tutto questo tempo, ed è sempre stato uno dei miei chitarristi preferiti. Sta portando ancora più muscoli al Detroit Muscle Tour. Abbiamo sempre avuto una politica molto libera, per la quale i musicisti possono andare e venire, quindi è molto eccitante per me tornare sul palco con Kane.

I fan si aspettano una vera sorpresa, in questi spettacoli. Sarà un vero spasso. Kane Roberts, Ryan Roxie e Tommy Henriksen alle chitarre? Un inferno, yeah!”. Dal canto suo, la ormai ex chitarrista di Cooper, Strauss, ha salutato la band e i fan, tramite una foto online, la cui didascalia recita: “Dopo questa corsa assolutamente incredibile per l’Europa, è con gioia e dolore che vi dico, ragazzi, che non mi unirò alla band di Alice Cooper per il prossimo tour autunnale. Dovrò anche, con rammarico, cancellare le date del festival che la mia band solista aveva programmato per il resto dell'anno. NON SONO INCINTA!!! Non c'è nessun dramma e il mio anno in tour è ancora MOLTO pieno. Infatti, sono su un volo diretto verso la prossima avventura, e sarò di nuovo sul palco molto prima di quanto pensiate! […] Gli ultimi otto anni insieme sono stati l'esperienza di una vita e non potrei essere più grata ad Alice e Sheryl Cooper, a Shep Gordon, alla fantastica band, alla troupe e ai fan per avermi accolto in tutti i tuoi incubi”.



Il primo appuntamento per assistere al ritorno sul palco di Kane Roberts con il nostro Rock Ambassador è previsto per il 7 settembre al Detroit Muscle di Cooper a Bethlehem, in Pennsylvania.