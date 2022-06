Red Hot Chili Peppers, Rick Rubin: "Flea e Frusciante sono l’incontro tra due flussi di energia creativa"

Rick Rubin, il produttore guru che è stato spesso in studio con i Red Hot Chili Peppers (ha prodotto gli album più importanti della band, Blood Sugar Sex Magik, By the Way, Californication e Stadium Arcadium prima di ritrovarli nel 2022 per Unlimited Love) ha paragonato Flea e John Frusciante a due pugili che si incontrano al centro del ring: «Fanno la faccia cattiva e poi si ritirano ognuno nel proprio angolo a fare la loro musica». Sono i celebri “faceoff” di Frusciante e Flea, l’incontro tra due flussi di energia creativa e virtuosismo tecnico che muove il motore Rock-funk dei Red Hot Chili Peppers e a volte diventa quasi uno scontro.

John Frusciante ne ha parlato in una intervista con Guitar World: «Siamo lì testa contro testa che ci guardiamo male, come due lottatori di sumo che battono i piedi prima che inizi la battaglia. Lo abbiamo sempre fatto».

In studio, Flea e Frusciante creano una base musicale, o una strofa che poi ha bisogno di essere completata: «In quel momento andiamo in due stanze separate, io scrivo la mia sezione e Flea la sua. A volte vanno bene tutte e due e finiscono nella canzone che stiamo registrando».

Nel nuovo album dei Red Hot Chili Peppers, Unlimited Love c’è un pezzo in cui questa intesa funziona alla perfezione, The Great Apes: «In quel brano sembra che faccia qualcosa di incredibile, più di quello che in realtà sto facendo perché abbiamo usato un trucco. Nella parte finale io e Flea ci scambiamo: prima io suono la melodia e Flea i cambi di accordi, poi facciamo il contrario e il pezzo suona molto più potente».

John Frusciante ha detto di avere anche una grande passione per i cambi di tempo: «E’ una delle cose che mi piacciono di più dei Black Sabbath: nei primi quattro album lo fanno anche nella stessa canzone. Un altro esempio è We Can Work it Out dei Beatles». Frusciante si è reso conto di non aver fatto cambi di tempo in nessuna canzone dell’album: «Per questo quando abbiamo registrato il brano Veronica ho pensato ad un ritornello con un tempo completamente diverso dalle strofe. Il mio orecchio è sempre alla ricerca di soluzioni del genere: come posso fare una musica sempre più ricca di sfumature e colori senza mettere a rischio la sua purezza e semplicità?»