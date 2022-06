The Rolling Stones live allo Stadio San Siro: Tutte le info utili (location, parcheggi, ingressi, mappe, orari)

THE ROLLING STONES

MILANO – STADIO SAN SIRO – 21 GIUGNO 2022

Il concerto della leggendaria band si avvicina! Ecco alcune informazioni pratiche e la mappa dell'evento.

CLICCA SULLA MAPPA PER INGRANDIRLA

ORARI E RACCOMANDAZIONI:

- L’apertura dei cancelli è prevista per le ore 16:00

- L’inizio del concerto è previsto per le ore 19:30 (opening act: Ghost Hounds)

Si prega di arrivare sul luogo dell’evento già muniti del proprio biglietto, verificando se si tratta di tagliando cartaceo, PDF da stampare, E-ticket su telefono.

Anche nei settori a sedere e numerati, chiediamo al gentile pubblico di arrivare con largo anticipo; sono previste infatti lunghe code dovute alla grande affluenza di pubblico, ai controlli dei biglietti e dei nominativi e di sicurezza. Alcuni settori, inoltre, sono molto distanti dai cancelli di ingresso, ciò significa che una volta controllato il biglietto lo spettatore potrebbe impiegare anche 30 minuti prima di sedersi al proprio posto.

INGRESSI:

GATE 2 – Diamond Pit A in piedi , Gold Circle in piedi

GATE 3 – 1° e 2° Anello Verde

GATE 4 – Early Entry h. 15:30 (esclusivamente per: BEGGAR'S Banquet Package, VOODOO Lounge Package, SIXTY Package)

GATE 5 – 3° Anello Verde

GATE 7 – 2° Anello Rosso

GATE 8 – 1° Anello Rosso

GATE 9 – 3° Anello Rosso

GATE 10 – Prato Posto in Piedi

GATE 11 – Diversamente Abili – Diversely Able

GATE 13 - 3° Anello Blu

GATE 14 - 1° e 2° Anello Blu

GATE 15 - Diamond Pit B in piedi , Gold Circle in piedi

-- -- --



MAPPA TRASPORTI PUBBLICI

METRO, TRAM E BUS

MEZZI AGGIUNTIVI

PARCHEGGI E INTERSCAMBI

RETE MEZZI NOTTURNA 21 GIUGNO

Clicca sulle mappe per ingrandirle

Istruzioni su cosa portare/non portare

Il promoter, i partner del tour e la struttura ospitante chiedono agli spettatori di non portare, se possibile, alcun tipo di borsa all’interno dell’area dell’evento.

Per TUTTI gli spettatori sarà consentito di portare borse che non siano superiori alle seguenti misure 30 cm x 15 cm x 30 cm. Eccezioni potranno essere fatte esclusivamente per comprovati motivi di salute (previa esibizione di certificato medico) e saranno comunque soggette a controlli di sicurezza da parte del personale preposto.

• Nessuna valigetta / zaini / grandi marsupi / borse a tracolla / bagagli

• Nessuna borsa per computer / borsa per fotocamera o qualsiasi borsa più grande della dimensione consentita

• Nessun dispositivo di raffreddamento di qualsiasi dimensione, morbido o rigido

• Nessuna arma di alcun tipo o qualsiasi cosa che possa essere considerata un'arma

• No contenitori con alcool

• Nessun bicchiere - questo includerà bottiglie contenenti profumo e dopobarba

• No accendini

• No lattine, borracce o bottiglie (consentite bottiglie di plastica senza tappo e non superiori a 0,50 Lt)

• Nessun prodotto alimentare

• No spray / deodoranti

• Nessun puntatore laser

• Niente fuochi d'artificio / articoli pirotecnici

• Nessun gioiello o articolo borchiato

• Niente lunghe catene su portafogli / borse, ecc.

• Nessuna apparecchiatura audio o di registrazione come iPad, tablet, computer, ecc.

• Nessuna fotocamera professionale o fotocamera con obiettivi rimovibili

• Niente ombrelli - piccoli, medi o grandi

• Nessun selfie stick

• Niente droghe / sostanze illegali / sostanze psicoattive, ecc.

• Qualsiasi articolo ritenuto inappropriato o offensivo, compresi gli indumenti

• No caschi da moto

NON SARANNO PRESENTI DEPOSITI BAGAGLI O GUARDAROBA