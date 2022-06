Ben Harper, annunciato il nuovo album "Bloodline Maintenance". Ascolta qui il singolo "We Need To Talk About It"

BEN HARPER ha annunciato l'uscita del suo nuovo album di inediti "Bloodline Maintenance" pubblicando il primo singolo "We need to talk about it"



Prodotto da Harper e dal vincitore del Grammy Award Sheldon Gomberg, "We Need To Talk About It" è il primo singolo estratto dall'attesissimo album di Harper, BLOODLINE MAINTENANCE, un disco personale e dall'animo soul, che uscirà venerdì 22 luglio via Chrysalis Records. Il pre-ordine è ora disponibile qui: https://BenHarper.lnk.to/BloodlineMaintenance



Sostenuto dalla chitarra funky di Harper, il nuovo brano si rivolge in maniera provocatoria alle ferite della schiavitù attraverso un meccanismo tagliente di "chiamata e risposta", accompagnata da cori gospel e ritmi martellanti potenziati dal suono distintivo del tamburo africano.





“This whole album is really soul music reinterpreted with a lap steel”, ha affermato Harper, “I believe strongly that music has this great capacity for communication like a sonic newsprint. And I’ve always believed that the music I write has a place in the choir”.

Il nuovo album è un'opera in gran parte ispirata dalla perdita di un amico di lunga data e dall'influenza di un padre carismatico, BLOODLINE MAINTENANCE vede Harper suonare la maggior parte degli strumenti da solo, spaziando tra chitarra, basso, batteria e un assortimento eclettico di percussioni, compreso un rullante giocattolo di plastica.

Il suo 17° LP in studio – e il primo dal 2020 strumentale WINTER IS FOR LOVERS - e il primo album solista non strumentale di nuove canzoni dal 2016. Il nuovo album è ulteriormente arricchito dalla caratteristica lap steel di Harper, esaltata grazie a un potente amplificatore Dumble che crea un suono che Harper descrive come "a sort of a merging of Robert Johnson and Jimi Hendrix.” .



“It was like I was moving forward and venturing into places I had never been before,” ha detto. “Taking everything I’ve learned from every other record and kind of setting fire to it all and starting over. And I knew the sounds I was hearing in my head were so unorthodox that I had to do most of it myself”.



Miscelando alla perfezione l'inventiva dell'hip-hop insieme a modelli di lunga data di soul, blues e jazz, e convogliando il tutto in una riconfigurazione di una nuova Black Americana, con BLOODLINE MAINTENANCE continua la lunga storia di Harper come uno dei più potenti cantanti di protesta della sua generazione. Perseguitato dalle autorità locali per essere un comunista, suo nonno trasferì la sua famiglia a ovest, dove il loro negozio di musica, il Folk Music Center and Museum di Claremont, in California, si rivelò un fulcro vitale in una fiorente scena folk della California meridionale. Lì da bambino Harper ha imparato a sonare la chitarra, tenendo il suo primo concerto ufficiale all'età di 12 anni. A 21 anni era in tour con la leggenda del blues Taj Mahal.

Gli anni seguenti hanno visto Harper raccogliere il plauso della critica internazionale e un seguito sempre più crescente di fan in tutto il mondo, vincendo tre GRAMMY® Awards (su sette nomination totali) per il suo corpus di opere che attraversano diversi generi, producendo anche acclamati album di Mavis Staples, Rickie Lee Jones, The Blind Boys of Alabama, Natalie Maines, Ziggy Marley e altri.

Collaboratore incallito, Harper ha anche avuto l'occasione di registrare con una vasta gamma di artisti che vanno da John Lee Hooker, Charlie Musselwhite e Jack Johnson a Ringo Starr, Keith Richards e, più recentemente, Harry Styles contribuendo, con il suo caratteristico tocco di chitarra, a portare in cima alla classifica della superstar il nuovo album HARRY'S HOUSE.



Harper, insieme alla sua band di lunga data The Innocent Criminals, porterà live BLOODLINE MAINTENANCE con un epico tour mondiale che prevede sia date da headliner in Nord America ed Europa, sia esibizioni a rinomati Festival, ma anche alcuni appuntamenti live negli Stati Uniti insieme a Jack Johnson e a ben 15 date di supporto al suo recente collaboratore Harry Styles al Kia Forum di Los Angeles, CA. A breve saranno annunciate altre date da headliner.

La tracklist di BLOODLINE MAINTENANCE

1. Below Sea Level

2. We Need to Talk About It

3. Where Did We Go Wrong

4. Problem Child

5. Need to Know Basis

6. It Ain’t No Use

7. More Than Love

8. Smile at the Mention

9. Honey, Honey

10. Knew the Day Was Comin’

11. Maybe I Can’t

Per aggiornamenti e informazioni sui biglietti: www.benharper.com/tour

BEN HARPER & THE INNOCENT CRIMINALS WORLD TOUR 2022



JULY

3 - Casablanca, Morocco – Jazzablanca

7 - Cognac, France - Cognac Blues Passions

9 - Bruges, Belgium - Cactus Festival

10 - Amsterdam, Netherlands - Paradiso

11 - Luxembourg, Luxembourg - Abbaye de Neumünster

13 - Marostica, Italy - Marostica Summer Festival

15 - Nîmes, France - Festival de Nîmes

16 - Saint-Julien-en-Genevois, France - Guitare en Scène

17 - Lucca, Italy - Lucca Summer Festival

19 - Nichelino, Italy - Stupinigi Sonic Park

20 - Pratteln, Switzerland - Z7 Summer Nights Open Air

22 - Barcelona, Spain - Festival Jardins Pedralbes

23 - Girona, Spain - Sons del Món

25 - Madrid, Spain - Noches del Botánico

28 - Carcassonne, France - Festival de Carcassonne

29 - Gignac, France - Le Festival Ecaussysteme à Gignac

31 - Colmar, France - Foire aux Vins d’Alsace



AUGUST

2 - Palmanova, Italy - Piazza Grande

3 - San Mauro Pascoli, Italy - Acieloaperto Festival

4 - Rome, Italy - Cavea Auditorium Parco Della Musica

6 - Taormina, Italy - Teatro Antico di Taormina

9 - Riola Sardo, Italy - Parco dei Suoni

11 - Brescia, Italy - Festa di Radio Onda d’Urto



SEPTEMBER

15-18 - Victoria, BC - Rifflandia Festival *

18 - Saratoga, CA - Mountain Winery

20 - Eugene, OR - Cuthbert Amphitheater

21 - Bend, OR - Clear Summer Nights

22 - Troutdale, OR - McMenamins Edgefield

24 - George, WA - Gorge Amphitheatre ^



OCTOBER

7 - Chula Vista, CA - North Island Credit Union Amphitheatre ^

23 - Inglewood, CA - Kia Forum †

24 - Inglewood, CA - Kia Forum †

26 - Inglewood, CA - Kia Forum †

28 - Inglewood, CA - Kia Forum †

29 - Inglewood, CA - Kia Forum †

31 - Inglewood, CA - Kia Forum †



NOVEMBER

2 - Inglewood, CA - Kia Forum †

4 - Inglewood, CA - Kia Forum †

5 - Inglewood, CA - Kia Forum †

7 - Inglewood, CA - Kia Forum †

9 - Inglewood, CA - Kia Forum †

11 - Inglewood, CA - Kia Forum †

12 - Inglewood, CA - Kia Forum †

14 - Inglewood, CA - Kia Forum †

15 - Inglewood, CA - Kia Forum †