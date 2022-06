Red Hot Chili Peppers, Flea: "ecco i libri che sto leggendo durante questo magico tour in Europa". Guarda la foto

I Red Hot Chili Peppers in queste settimane stanno girando l'Europa in lungo e in largo portando sui palchi più importanti del Vecchio Continente il nuovo album Unlimited Love. Il tour è senza alcun dubbio un modo anche per visitare grandi e bellissime città e per dedicarsi, durante gli spostamenti, ad alcune passioni come ad esempio la lettura. Flea, per quanto possa sembrare scatenato e irrefrenabile sul palco, ha svelato la sua grande passione per i libri raccontando i romanzi che sta leggendo in questi giorni tra una tappa e l'altra del tour.

Il bassista della band californiana lo ha raccontato ai suoi fan attraverso un post pubblicato su Instagram:

"Le mie letture durante questo magico tour in Europa... Ho appena finito il Labatut, era fottutamente sbalorditivo e io sono a malapena abbastanza intelligente da poterlo capire, la dualità dell'universo!!! Sono a 3/4 di Kiese Laymon e sono ipnotizzato dalla sua storia, dalla profondità e dalla vulnerabilità della sua intuizione, dall'amore contenuto in esso, imparando e imparando cose, sono così felice di averlo tirato fuori dalla valigia di mia moglie. Poi mi butterò su Jane Austin che ho appena comprato in un piccolo negozio di libri usati ad Amsterdam e ne sono entusiasta!!!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flea (@flea333)

I Red Hot Chili Peppers saranno live sul palco del Firenze Rocks sabato 18 giugno