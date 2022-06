KISS, Gene Simmons: "Mick Jagger è eccezionale, ma non resisterebbe mezz’ora con addosso il mio costume da Demone"

Quando ha indossato per la prima volta il costume da Kiss nel 1973, Gene Simmons aveva 24 anni ed era convinto di voler creare “la rock band definitiva.” Suona da tre anni con il suo amico Paul Stanley nella band Wicked Lester, ma non è convinto dell’immagine del gruppo e decide di creare il trucco e il costume del Demone ispirandosi anche ad un fumetto di fantascienza della Marvel e al personaggio di Black Bolt.

Inizia così la storia di una band, i Kiss (all’inizio un trio con Stanley, Simmons e il batterista Peter Criss) che dopo un inizio difficile è diventato un fenomeno di costume senza precedenti, uno dei gruppi di maggior successo e un marchio tra i più famosi e riconoscibili nel mondo del rock. Oggi, a 72 anni, Gene Simmons continua a credere nel potere dei trucchi scenici, del travestimento, del fuoco, del sangue finto e delle esplosioni per creare uno spettacolo rock indimenticabile. Parlando con la rivista The Sun, Gene Simmons ha rivendicato quello che in effetti fa meglio e da più tempo di tutte le altre rockstar: “Sono orgoglioso di indossare ogni sera i miei stivali a forma di testa di drago. Ognuno pesa come una palla da bowling. In più ho addosso una armatura di quasi venti chili e il mio basso a forma di ascia, e devo volare in aria e sputare fuoco per due ore”

I Kiss sono nel pieno del loro End of the Road Tour, che passa l’11 luglio dall’Arena di Verona e dovrebbe essere l’ultimo della loro carriera, ma non ha ancora una data finale: “Mi vedo a fare questo a 75 anni?” ha detto Gene Simmons, “Sì, mi sento in gran forma. L’aspetto fisico di quello che i Kiss fanno dal vivo è folle. Ma arriva sempre un momento in cui devi trovare la dignità e l’orgoglio di mollare quando sei ancora al massimo.” Mentre i Kiss girano l’Europa, un’altra band leggendaria sta riempiendo gli stadi, i Rolling Stones, guidati da un Mick Jagger ancora strepitoso a 78 anni.

Gene Simmons non è riuscito a resistere, e quando gli hanno chiesto cosa pensa del frontman della più grande rock band di tutti i tempi ha detto: “Mick è in forma eccezionale, ma non resisterebbe mezz’ora con addosso il mio costume da Demone.”