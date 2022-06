Bon Jovi: è morto Alec John Such, ex bassista storico della band

I Bon Jovi con un post sui propri canali social hanno annunciato la scomparsa di Alec John Such che ha fatto parte del gruppo dagli inizi nel 1983 fino al 1994 quando ha abbandonato i Bon Jovi per motivi personali. Il musicista aveva 70 anni (era nato a Yonkers il 14 novembre del 1951) e al momento non state rese note le cause del decesso.

Ecco il messaggio di cordoglio della band:

"Abbiamo il cuore spezzato nell'apprendere la notizia della morte del nostro caro amico Alec John Such. Come membro fondatore dei Bon Jovi, Alec è stato parte integrante della formazione della band... Ad essere onesti, abbiamo trovato la nostra strada l'uno per l'altro grazie a lui. Era un amico d'infanzia di Tico (Torres) e ha portato Richie (Sambora) a vederci esibirsi. Alec è sempre stato pieno di vita. Oggi questi ricordi speciali portano un sorriso sul mio viso e una lacrima agli occhi. Ci mancherà moltissimo”.