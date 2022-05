Billie Joe Armstrong: "I Sex Pistols hanno dimostrato che il punk non era per le masse. Chi lo suona non lo fa per la fama"

Il 31 maggio va in onda la serie Pistol creata da Danny Boyle, che racconta in sei puntate la storia e l’impatto culturale dei Sex Pistols, la band di Johnny Rotten che ha acceso la scintilla del punk inglese.

Molti artisti hanno condiviso ricordi e idee sulla band che ha rappresentato lo spirito ribelle e rabbioso del punk e influenzato generazioni di musicisti. Billie Joe Armstrong dei Green Day ha detto: “Hanno dimostrato che il punk non era per le masse. I Sex Pistols hanno ucciso il punk prima che avesse l’opportunità di diventare un fenomeno mainstream. Il loro messaggio era: se prendi la chitarra in mano per suonare musica punk non lo fai per la fama e il successo, lo fai perché è importante per te.”

I Green Day hanno iniziato la loro carriera nella scena dei club underground di Berkeley, California, prima di diventare di colpo delle superstar con l’album Dookie del 1994: “La mia esperienza con i Green Day è tutta basata sullo spirito punk originario. Ovviamente poi abbiamo preso una direzione diversa, ma devo dire che nessuno di noi l’aveva previsto.” Never Mind the Bollocks, primo e unico album in studio dei Sex Pistols uscito il 28 ottobre 1977 è secondo Billie Joe Armstrong: “Un album perfetto: i suoni, i testi, le chitarre. La prima volta che l’ho ascoltato ha avuto un impatto enorme sulla mia vita.” Secondo il cantante dei Green Day, l’influenza dei Sex Pistols continua ancora oggi nello stesso modo: “Dimostrano che la musica non è un prodotto commerciale, esiste perché le persone ci mettono tutto dentro, la loro vita, i loro sentimenti e le loro idee sul mondo. Ecco l’eredità dei Sex Pistols.”

L’unico che non è d’accordo sulla serie Pistol di Danny Boyle (basata sulla autobiografia del chitarrista Steve Jones del 2018, Lonely Boy) è il volto simbolo e la voce dei Sex Pistols, Johnny Rotten: “Un progetto irrispettoso che distrugge l’essenza della band” ha detto Rotten, che poi si è scagliato contro i suoi ex compagni di band Steve Jones, Paul Cook e Glen Matlock: “Nessuno di loro avrebbe fatto carriera se non fosse stato per me. Non hanno fatto niente prima, e non hanno fatto niente dopo.”