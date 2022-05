The Offspring, Dexter Holland è diventato dottore in biologia molecolare: "volevo contribuire alla ricerca sull'HIV"

Dexter Holland è dottore in biologia molecolare. Il titolo è stato conseguito dal cantante degli Offspring presso la University of Southern California, con una tesi di 175 pagine intitolata “Scoperta di sequenze di microRNA mature all'interno delle regioni di codificazione proteica dei genomi globali dell'HIV-1: previsioni di nuovi meccanismi per l'infezione virale e la patogenicità”, come riportato da Billboard.

Holland stava in realtà già studiando per il suo Ph.D – il corrispettivo anglosassone del titolo di dottorato di ricerca – durante i primi anni di attività degli Offspring. Il tutto era però stato messo da parte, quando la band aveva iniziato a crescere e a impegnare totalmente la vita di Dexter, dopo l’uscita di Smash nel 1994.

In un post apparso sul sito ufficiale della band, il frontman ha detto la sua su questo importante e sudato traguardo, scrivendo:

“Vi starete chiedendo, perché hai conseguito un dottorato di ricerca? Bene, scegliete la risposta corretta tra le scelte qui sotto!

A) Ero annoiato

B) Mi piace soffrire

C) Sono interessato alla dinamica molecolare dell'infezione da HIV e alle interazioni virus: ospite in generale.

La mia ricerca si è concentrata sul virus dell'immunodeficienza umana, o HIV, il virus che causa l'AIDS. Sono interessato alla virologia e volevo contribuire in qualche modo alla conoscenza sull'HIV e sull'AIDS. Questa terribile malattia rimane un'epidemia mondiale - oltre 35 milioni di persone in tutto il mondo sono attualmente infette e convivono con il virus dell'HIV. Oltre un milione di persone all'anno muoiono a causa di questa malattia."

Holland ci ha tenuto a specificare che “la mia ricerca non vuole essere una cura ma neanche un passo immediato verso una cura, ma credo che incrementando sempre di più la grande quantità di informazioni che abbiamo appreso sull'HIV negli ultimi 30 anni circa, ci arriveremo. A tal fine, continuerò a fare ricerca e probabilmente vedrete che alcuni dei miei articoli di ricerca verranno pubblicati qua e là nei prossimi anni”.

Gli Offspring non si fermeranno, nonostante tutto: presto registreranno nuova musica e li aspettiamo live il prossimo 21 giugno in Italia!