Iron Maiden: in arrivo a giugno il secondo libro ufficiale da colorare

È fissata per il prossimo 5 giugno l’uscita del secondo libro da colorare degli Iron Maiden: "The Official Iron Maiden Colouring Book Volume II: The Singles". Dopo il successo del primo, lanciato alla fine del 2021, il nuovo volume si concentra su molti dei più famosi singoli pubblicati dalla band. Caratterizzati da opere d'arte e immagini immediatamente riconoscibili, tutti stampati su carta di alta qualità in formato quadrato.

Sono incluse immagini di brani leggendari come "The Trooper", "Run To the Hills" e "Aces High", oltre a quelle di uscite più recenti come "Empire Of The Clouds" e "The Writing's On The Wall".

Un’idea che vuol rendere giustizia all'eredità del gruppo britannico e alla figura di Eddie, mascotte della band creata da Derek Riggs, riproducendo minuziosamente alcune delle più famose immagini heavy metal di tutti i tempi.