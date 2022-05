Pearl Jam: anche Jeff Ament è positivo al Covid-19, cancellate le ultime date del tour statunitense

Purtroppo i Pearl Jam hanno dovuto annullare le date rimanenti del loro tour statunitense, perché un altro membro è risultato positivo al Covid-19. Dopo Matt Cameron, anche Jeff Ament ha infatti contratto il virus.

La band ha rilasciato una dichiarazione ufficiale, in cui ha confermato che i loro prossimi show sono stati cancellati:

Cari fan e possessori di biglietti dei PJ,

Mentre la band ha tenuto duro a Oakland, dopo che il batterista Matt Cameron è risultato positivo al Covid, e a Fresno dove l'abbiamo superata con l'aiuto di Dave Krusen come batterista e ospite speciale, ora dobbiamo darvi la straziante notizia che stamattina il bassista Jeff Ament è risultato positivo al Covid.

Tutto ciò è terribile per tutte le persone coinvolte e siamo particolarmente dispiaciuti per coloro che hanno fatto dei piani, per partecipare a questi concerti.

La nostra attenzione nel rimanere all'interno della bolla è stata costante. Abbiamo davvero fatto tutto il possibile per evitare il contagio.

Purtroppo, gli show di Sacramento e Las Vegas sono cancellati. I rimborsi dei biglietti verranno elaborati automaticamente in base al metodo di acquisto dei titolari del biglietto. Siamo molto dispiaciuti. State al sicuro là fuori!”.

Posticipato per due anni, sempre a causa della pandemia, il Gigaton tour dei Pearl Jam era finalmente partito nel mese di maggio.

La band ha suonato per quattro concerti in California e Arizona, poi Cameron è risultato positivo il 12 maggio. È stato sostituito, nei vari altri spettacoli, dal chitarrista Josh Klinghoffer, da Dave Krusen e anche da un paio di fan.

Ora, però, la doppia assenza ha costretto la band ad uno stop forzato.