My Chemical Romance: è uscito il nuovo singolo The Foundations Of Decay. Ascoltalo ora!

I My Chemical Romance hanno pubblicato, a sorpresa, il singolo The Foundations of Decay. Il brano segna il ritorno discografico della band per la prima volta dal 2014. L'ultimo inedito dei My Chemical Romance risale infatti a otto anni fa, con il brano Fake Your Own Death, che uscì dopo la loro separazione, annunciata nel marzo 2013. “Considero Fake Your Death l'ultima canzone dei My Chemical Romance – aveva dichiarato il frontman Gerard Way – e per me è assolutamente l'ultima collaborazione completa, tra i membri della band”.



A quanto pare, sia Way che gli altri membri del gruppo hanno cambiato idea, e non solo si imbarcheranno in un tour mondiale che li porterà dagli Stati Uniti all’Europa, fino alla Nuova Zelanda e all’Australia, con ospiti di tutto rispetto come Placebo e Frank Turner, ma hanno anche trovato una nuova ispirazione per scrivere questo nuovo pezzo.



La canzone ha i toni tipici dei My Chemical Romance: tra l’epico e l’incalzante, l’emotivo e apocalittico. The Foundations of Decay dura ben sei minuti. Parte con la voce di Way che sussurra “See the man who stands upon the hill, he dreams of all the battles won, but fate had left its scars upon his face, with all the damage they had done”, accompagnato da una melodia piuttosto emozionante, che diventa sempre più ipnotica nel suo crescendo. In pieno stile emo.

Tra i temi trattati, anche la tragedia dell’11 settembre 2001, l’evento che non solo cambiò il mondo ma che, anche per la storia della band, è stato fondamentale: più volte, infatti, i membri dei My Chemical Romance hanno dichiarato che quel giorno terribile portò alla formazione del gruppo. Anche la loro prima canzone, Skylines and Turnstiles, fu scritta da Way proprio per esprimere i suoi sentimenti su quel terribile fatto storico. “L'inizio di Mychem – le parole del cantante – è stato il risultato diretto di tutto ciò che abbiamo vissuto e visto, durante quegli eventi orribili. Il mondo è cambiato quel giorno e il giorno dopo abbiamo iniziato a provare a cambiare il mondo”.