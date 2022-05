Cinema e rock, ecco qual è la canzone più costosa mai inserita nella colonna sonora di un film

Da sempre cinema e rock vanno molto d’accordo. Molti brani del nostro genere preferito sono stati utilizzati in diverse colonne sonore, di tutte le tipologie di film, ma qual è la canzone che costa di più, a livello di diritti di sincronizzazione?

Il tema non è certo nuovo, ma è stato riportato sotto i riflettori di recente, grazie ad un utente di TikTok, influencer Daniel Wall, che ha voluto indagare quanto esattamente costasse questa canzone, per il suo utilizzo in una pellicola.

Il costo è di 500.000$. Il brano è niente di meno che Thunderstruck degli AC/DC, già inserita in blockbuster da supereroi come Deadpool 2, Battleship e Thor: Ragnarok.

“Qual è la canzone più cara per essere utilizzata in un film?” chiede Wall ai suoi follower. “Stiamo parlando di Thunderstruck degli AC/DC. Tenete presente che i diritti di sincronizzazione sono generalmente compresi tra i 15.000 e 60.000 dollari. Detto ciò, quanto costa mettere questa canzone nel tuo film? Mezzo milione di dollari”.

Attenzione: questa cifra risale al 1999, quindi si sta parlando di quasi 22 anni fa, quando Thunderstruck fu inserita nel film Varsity Blues, di Brian Robbins. È verosimile, quindi, che ad oggi quella cifra possa essere aumentata.

Thomas Golubic, il supervisore musicale di Varsity Blues, raccontò nel 2014 di essere rimasto più che basito, alla vista dei costi dei diritti: “Ricordo di essere stato assolutamente inorridito quando ho sentito quel numero. Abbiamo passato molto tempo a trovare quelle che pensavamo fossero ottime alternative, ma […] avevano soldi quindi l'hanno pagata”.