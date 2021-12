AC/DC, l'ossessione del Principe William per Thunderstruck: "Ascoltarla ogni lunedì è il miglior modo per iniziare la settimana"

Il Principe William è un fan sfegatato degli AC/DC.

Il Duca di Cambridge ha rivelato tutta la sua passione per la band di Angus Young e Brian Johnson all'interno del suo nuovo podcast Time To Walk.

L'erede al trono di casa Windsor all'interno della trasmissione ha poi raccontato raccontato la sua routine mattutina e come il rock'n'roll sia fondamentale per iniziare ogni sua settimana: "Il lunedì mattina, quando hai ancora gli occhi mezzi chiusi mentre cerchi di tornare alla routine dopo il weekend, non c'è niente di meglio che iniziare la settimana ascoltando Thunderstruck degli AC/DC".

"Devo dire che dalla prima volta che ho messo su quel disco devo averlo ascoltato almeno un milione di volte" ha continuato il Principe William, "All'inizio devo aver pensato 'beh, è abbastanza pesante per il lunedì mattina!', ma ora quando la ascolto credo che per me sia il miglior tonico per un lunedì mattina. Ti sveglia assolutamente, mette la settimana nel miglior umore possibile e ti fa sentire come se potessi affrontare chiunque e qualsiasi cosa".

“Immagino che vi farà camminare abbastanza velocemente ascoltandola" ha concluso il Duca di Cambridge, "magari saltellando o accennando un headbanging. È una su cui è difficile non ballare non annuire".