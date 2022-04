Foo Fighters, la storia del leggendario rullante dei Queen che Taylor Hawkins amava e utilizzava in studio

Taylor Hawkins, il batterista dei Foo Fighters scomparso lo scorso 25 marzo all’età di 50 anni, era un grande fan dei Queen. Hawkins ha sempre indicato il suo collega, Roger Taylor, come una delle sue maggiori ispirazioni, e i due erano grandi amici. La leggenda dei Queen, che qualche settimana fa è stato eletto OBE, Officer Of The British Empire, ha voluto dedicare l’onorificenza al compianto Taylor. E furono proprio Grohl e Hawkins a introdurre i Queen nella Rock & Roll Hall of Fame nel 2001.

Il legame tra Hawkins e il batterista della band di Bohemian Rhapsody è testimoniato anche dal fatto che Roger Taylor stesso diede al collega un cimelio importantissimo della sua collezione: il rullante utilizzato per l’epico live Freddie Mercury Tribute Concert, tenutosi il 20 aprile 1992 in onore del frontman scomparso, per raccogliere fondi a favore della Mercury Phoenix Trust.

“Ho il rullante di Roger Taylor, che mi ha dato lui e che aveva usato nel concerto di sensibilizzazione sull'AIDS, [in onore di] Freddie Mercury, tenutosi dopo la sua morte”, ha rivelato Hawkins nel corso di un’intervista con la casa d’aste Sotheby’s. La cosa straordinaria è che lo strumento, che ha un valore intrinseco di per sé, considerata l’importanza della band e dell’evento in cui è stato utilizzato, non era tenuto al sicuro e protetto in una teca di vetro. “Lo uso – continua Hawkins nella stessa intervista – L'abbiamo usato per le registrazioni. È nello studio dei Foo Fighters, quindi sì, l'abbiamo usato”.

Il batterista dei Foos aveva una vera e propria passione per i memorabilia del rock. Se ne circondava, in casa aveva allestito una vera e propria “tana”, dove poteva godere appieno. “Le cose che ho, i cimeli che ho collezionato nel corso degli anni dai negozi di dischi o eBay o altro, sono quasi come un comfort food – le parole di Hawkins – Essere circondato da tutti questi ricordi è come essere circondati da vecchi amici. Ci sono due tipi di collezionisti: c'è quello che possiede le cose che ama e di cui è appassionato, che gli piace vedere e lo fa sentire bene quando ne è circondato, e poi c'è chi è tipo ‘Ho i testi originali di Eric Clapton scritti per Layla, sono un vero investimento’”. Non è difficile collocare Taylor Hawkins nella prima categoria!