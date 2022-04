Jim Carrey racconta il primo folle incontro con i Pantera: "Ascolto tutto, ma ho bisogno di caos e follia, roba diretta e aggressiva"

Jim Carrey è uno dei più insospettabili fan dell’heavy metal di Hollywood. Nel 1994, quando è uscito il film “Ace Ventura, L’Acchiappanimali” aveva sorpreso tutti con un cameo della band death metal Cannibal Corpse e nelle interviste con cui sta promuovendo il film di animazione “Sonic 2” tratto dal videogioco Sonic the Hedgehog (in cui interpreta uno dei personaggi insieme a Idris Elba e James Marsden) ha raccontato il suo incontro surreale con i Pantera. “La prima volta che li ho ascoltati ero in macchina con il mio manager abbiamo messo su un pezzo dei Pantera e io sono scoppiato a ridere in modo incontrollabile. Non avevo mai sentito niente del genere, la loro musica mi ha colpito in un modo folle , non riuscivo a trattenermi” ha detto, “Poi sono arrivato in hotel a San Diego, ero in fila per fare il check in e dietro di me c’erano proprio loro, i Pantera. È stato incredibile.”

La potenza della band di Phil Anselmo e dei fratelli Vinnie Paul e Dimebag Darrell non è l’unica ad aver lasciato il segno nella vita del comico più creativo ed esplosivo della sua generazione: “Ascolto ogni tipo di musica, dal jazz al rap, a volte alla mattina metto su i Canti Gregoriani perché rappresentano il risveglio del mondo” ha detto nell’intervista, “Ma a volte ho bisogno di caos e follia, di roba diretta e aggressiva come i Pantera. Oppure Breed dei Nirvana. Credo sia stata oscurata dalle altre grandi canzoni che hanno fatto, ma per me è uno dei pezzi che spaccano di più nella storia del rock.” Il metal è entrato a far parte della vita di Jim Carrey in modo stabile nel 2010, quando sua figlia Jane ha sposato (per un solo anno) Alex Santana, cantante della band death metal di Los Angeles Blood Money, che in un’intervista ha detto: “La prima cosa che gli ho chiesto quando Jane mi ha presentato suo padre è stata: ma davvero ti piacciono i Cannibal Corpse?”