Queen, Roger Taylor nominato nell'Ordine dell'Impero Britannico: "dedico l'onorificenza con amore a Taylor Hawkins"

Roger Taylor dei Queen è stato nominato nell'Ordine dell'Impero Britannico (OBE) e ha voluto dedicare la speciale onorificenza, consegnatagli dal Principe Carlo al Castello di Windsor, al compianto batterista dei Foo Fighters Taylor Hawkins scomparso tragicamente lo scorso 25 febbraio: "Lui era la luce del sole in forma umana".

Taylor Hawkins ha sempre considerato il batterista dei Queen come il suo più grande mentore. Il batterista dei Queen a sua volta ha indicato il compianto Taylor come la più grande ispirazione artistica di suo figlio Rufus, attuale batterista dei The Darkness.

Durante le interviste, rilasciate a seguito della cerimonia, il batterista dei Queen al fianco della moglie Sarina si è detto "devastato" per la morte di Taylor Hawkins e sta cercando di farsi una ragione del fatto che non potrà più incontrarlo: “Siamo ancora così sconvolti e completamente distrutti. Tutta la mia famiglia e tutta la sua famiglia erano molto legati. Come dice mia moglie Taylor era come un raggio di sole in forma umana. Era un uomo meraviglioso e non riesco a credere che non lo rivedrò più. Ha fatto molto per aiutare mio figlio, che è un grande batterista. In realtà gli ha fatto da mentore. Ci mancherà tanto”.

