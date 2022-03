Ben Stiller potrebbe intepretare il ruolo di Jack Torrance in Shining a teatro!

Ben Stiller sarebbe in trattativa per interpretare il ruolo di Jack Torrance in un adattamento teatrale di Shining, best seller di Stephen King del 1977.

L'attore e regista raccoglierebbe così il testimone da Jack Nicholson, protagonista del film horror di Stanley Kubrick del 1980, nella nuova opera teatrale di Ivo van Hove in arrivo nel West End a Londra il prossimo anno.

"Possiamo confermare che siamo in trattative con Ben Stiller per la sua partecipazione alla produzione teatrale tratta dal romanzo di Stephen King, adattata da Simon Stephens per il West End con date ancora da definire", ha confermato un portavoce di Sonia Friedman Productions in un’intervista per Variety.

"Siamo ancora in una fase iniziale e quindi non possiamo dare ulteriori dettagli in questo momento".

Le prove della commedia dovrebbero iniziare a gennaio 2023. L'opera è impostata in modo da essere più fedele al libro di King rispetto a quanto lo è stato il film di Kubrick.