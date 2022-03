Red Hot Chili Peppers: il nuovo singolo è Not The One. Ascoltalo ora!

Il nuovo album dei Red Hot Chili Peppers, Unlimited Love, sta arrivando: venerdì 1° aprile finalmente potremo godere della nuova fatica discografica della band losangelina, la dodicesima della loro carriera.



Dopo il singolo Black Summer, Kiedis e soci hanno ora condiviso una nuova anticipazione: Not The One. Il brano è una vera e propria ballata onirica, in pieno stile RHCP. Il frontman, ospite di Zane Lowe per un’intervista su Apple Music 1, ha colto l’occasione per raccontare la genesi del pezzo, una creatura di Flea e della collaborazione proprio con Kiedis: “Flea aveva messo insieme una canzone un po' da drum machine e po' da basso nel suo garage. Non era quello che oggi è diventata Not The One, perché il ponte era la strofa e il ritornello era il ponte, tutto era completamente invertito. Ogni giorno, dopo le prove della band, tornavo a casa e ascoltavo quello che avevamo fatto, ancora e ancora e ancora e ancora e ancora e ancora sperando che accendesse qualcosa o che io sentissi la melodia giusta o qualcosa del genere, qualsiasi cosa. In quel caso, ho iniziato a sentire l'intera canzone mentre tornavo a casa, ma completamente invertita dal modo in cui l'aveva arrangiata Flea. Il giorno dopo sono tornato in studio e ho detto: 'Flea, so che questo non è quello che avevi in mente, ma che ne dici se cantassi la strofa al posto del ritornello e il ritornello al posto del ponte?' Lui mi ha detto una cosa tipo, 'Sì, fai quello che vuoi.' E io 'Davvero?' E lui 'Sì, sì, qualunque cosa”.



Non c’è dubbio che, in tutti questi anni, il rispetto e l’intesa tra cantante e il bassista non è andato affievolendosi, anzi, come confermato dallo stesso Kiedis, sempre a Lowe: “Dato che Flea aveva scritto una cosa bellissima, ho pensato che forse volesse mantenerla così com'era scritta. Ma quel giorno lui è stato davvero di supporto e questo è stato di grande aiuto. Penso di aver attraversato un mese molto solitario e introspettivo. Questa idea mi è venuta fuori così: a volte pensi di sapere chi sei, ma forse non lo sai. Gli altri pensano di sapere chi sei tu, ma forse non lo sanno e soprattutto questo è vero nelle relazioni intime, sai, tutti abbiamo qualcosa da dare e le persone hanno sempre un'idea su tutto, ma cosa accadrebbe se ci mostrassimo il nostro peggio fin dall'inizio?”

Unlimited Love uscirà venerdì 1° aprile e noi aspettiamo i Red Hot Chili Peppers per la loro data italiana del 18 giugno al Firenze Rocks!