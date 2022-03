I Rammstein a sostegno della popolazione ucraina: il duro messaggio contro il governo russo

Anche i Rammstein hanno voluto esprimere il proprio sostegno all'Ucraina e a tutta la popolazione del paese a seguito dello scoppio della guerra causata dall'invasione russa sul territorio.

Con un messaggio scritto in tre lingue (inglese, russo e ucraino) la band di Till Lindemann ha dichiarato di sostenere la resistenza ucraina, condannando le sofferenze subite dalla popolazione di entrami i paesi a seguito delle scellerate azioni intraprese dal governo russo.

Il messaggio dei Rammstein:

I Rammstein desiderano esprimere il loro sostegno alla nazione ucraina mentre resiste contro lo scioccante attacco lanciato dal governo russo.

Soprattutto in questo momento proviamo un particolare dolore per la sofferenza del popolo ucraino.

Ogni membro della band ha diverse esperienze all'interno dei due paesi; tutti i membri della band hanno amici, soci, partner, fan in entrambi i paesi.

Riconosciamo la disperazione che molti fan russi possono provare di fronte alle azioni del loro governo e vogliamo ricordare l'umanità condivisa sia dai cittadini russi che da quelli ucraini.