Queen, la riabilitazione e gli allenamenti di Brian May in vista del tour: "Ho quasi 75 anni, faccio il meglio che posso"

Il chitarrista dei Queen, Brian May, non vede l’ora di riprendere il Rhapsody Tour con il progetto Queen + Adam Lambert che è stato interrotto nell’estate del 2020 ed è stato rimandato due volte.

Gli ultimi due anni sono stati difficili per Brian May, che il 19 luglio scorso ha compiuto 74 anni e ha avuto diversi problemi di salute: prima un attacco di cuore, poi disturbi allo stomaco a causa dei medicinali e infine il recente contagio da Covid. Ma come ha sempre detto, l’energia che arriva dal pubblico quando esce sul palco per suonare insieme a Roger Taylor le canzoni dei Queen e l’emozione di vedere quanto la band e Freddie Mercury siano ancora così amati sono il modo migliore per superare tutto.

«Non credo che nessuno si possa prendere la responsabilità di dirlo, ma credo che la prossima estate saremo pronti per tornare in tour in Europa e Inghilterra». La sua preparazione al tour, mentre si avvicina all’estate in cui compirà 75 anni, è soprattutto fisica: «È necessario per affrontare i concerti almeno quanto la preparazione mentale. Sono diventato un appassionato di fitness. Non mi definirei un fanatico ma direi che lo prendo molto seriamente». Il chitarrista dei Queen posta spesso sul suo profilo Instagram da oltre due milioni di follower foto e video dei suoi allenamenti: «Seguo un programma di riabilitazione facendo molta cyclette e nuoto anche parecchio. Faccio il meglio che posso, considerando che ho quasi 75 anni!»