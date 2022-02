Machine Gun Kelly ha deciso di cambiare il nome del nuovo album: si chiamerà Mainstream Sellout

Negli scorsi mesi Machine Gun Kelly, con un video pubblicato su Instagram, aveva annunciato assieme a Travis Barker che il titolo del nuovo album sarebbe stato Born With Horns. Il duo era così certo del lavoro messo in piedi per la realizzazione del disco da tatuarsi il titolo sulle braccia. Ma le cose evidentemente sono cambiate e, come rivelato in un video pubblicato su Tik Tok, Machine Gun Kelly ha improvvisamente deciso di cambiare il titolo del disco in Mainstream Sellout.

"Okay, siamo amici in ogni caso, giusto? Ricordi quando ci siamo tatuati il ​​nome del nuovo album sulle braccia?" confessa Machine Gun Kelly a un divertito Travis Barker, "Abbiamo cambiato il nome dell'album".

Il nuovo album sarà il primo dei due dischi di inediti che Machine Gun Kelly pubblicherà nel corso del 2022. Mainstream Sellout arriverà per primo e la prima canzone in scaletta dovrebbe essere Papercuts, pubblicata nel 2021.