Machine Gun Kelly annuncia il titolo del nuovo album: "Born With Horns". Sarà prodotto da Travis Barker dei Blink-182

Machine Gun Kelly ha rivelato il titolo del suo nuovo album: si chiamerà Born With Horns e sarà prodotto dal grande Travis Barker. Il rocker ha rivelato la notizia a sorpresa attraverso un videoclip pubblicato sul suo profilo instagram insieme al batterista dei Blink-182.

I due, mostrando un nuovo tatuaggio per entrambi sull'avambraccio, hanno annunciato il nome del seguito dell'acclamato Ticket To My Downfall: "Born With Horns. L'album. Siamo tornati per il secondo round", ha scritto Machine Gun Kelly nella descrizione della clip.

I due non hanno rivelato alcun dettaglio specifico riguardo al nuovo disco, che non ha ancora una data d'uscita, però Machine Gun Kelly nei giorni scorsi ha pubblicato un breve video con presumibilmente un breve estratto del nuovo singolo che dovrebbe arrivare l'11 agosto con un videoclip diretto dal regista Cole Bennett.

