Machine Gun Kelly, pubblicato il nuovo singolo "emo girl" insieme a WILLOW. Tutti i dettagli

MACHINE GUN KELLY torna con il nuovo singolo “emo girl” registrato insieme a WILLOW, la figlia del celebre Will Smith.

Il video spolier della collaborazione, pubblicato su Tik Tok (https://vm.tiktok.com/ZMLNxdnB9/), ha superato 16 milioni di visualizzazioni, 1.3 milioni di like e 21.000 condivisioni. Svelato inoltre il titolo del nuovo album di MACHINE GUN KELLY. In una comica clip di Instagram che lo ritrae insieme al produttore Travis Barker, l'artista ha annunciato che il nuovo progetto di prossima uscita si intitolerà "Mainstream Sellout".

Ascolta qui il nuovo singolo emo girl:

MACHINE GUN KELLY è atteso anche sul palco del “SUPER BOWL MUSIC FEST” dove dividerà la scena con la popstar Halsey nella giornata del 10 febbraio all’interno della rassegna di concerti che porteranno al SUPER BOWL il 13 febbraio.

Il suo ultimo album, "Tickets to My Downfall" (certificato Oro in Italia), è uscito a Settembre 2020 e ha raggiunto la #1 nella classifica statunitense Billboard 200. "Tickets to My Downfall" è stato incoronato miglior album rock del 2020 e del 2021, vendendo oltre 2,5 milioni di copie e accumulando oltre 3,6 miliardi di stream.

L'artista ha vinto inoltre diversi premi agli MTV VMAs, agli iHEART e ai Billboard Awards.