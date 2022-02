The Who, ufficiale il biopic dedicato alla storia di Keith Moon: le riprese inizieranno in estate

Presto la storia del grande Keith Moon, il leggendario batterista dei The Who, sarà rappresentata in un film biografico prodotto dagli stessi membri della band. Secondo quanto riportato dal magazine Variety Roger Daltrey e il chitarrista Pete Townshend saranno i produttori esecutivi del biopic, che ha il titolo provvisorio The Real Me, e le riprese inizieranno a giugno.

"Il film sarà diretto da Paul Whittington (The Crown, White House Farm) e la sceneggiatura sarà scritta dallo sceneggiatore britannico Jeff Pope, candidato agli Oscar per Philomena" ha rivelato il magazine Variety. Il film sarà prodotto dalla White Horse Pictures, che in passato ha già lavorato per il documentario di Martin Scorsese su George Harrison Living in the Material World e il docufilm sui Beatles di Ron Howard Eight Days a Week: The Touring Years.

Non sono ancora stati rivelati i nomi degli attori che poteranno sullo schermo il leggendario batterista e il resto della band, ma secondo fontio interne alla produzione sono in corso i casting. Tra i produttori della pellicola compaiono anche Nigel Sinclair, Oliver Veysey e Jeanne Elfant Festa assieme allo storico manager della band Bill Curbishley.

Secondo alcune voci Roger Daltrey starebbe pensando di realizzare il film dedicato alla storia di Keith Moon dall'inizio degli anni 2000 e addirittura tentò di girarlo nel 2013. Durante un'intervista del 2018 il frontman inglese dichiarò che non avrebbe preso alcuna decisione affrettata perché il risultato avrebbe dovuto essere "un film, non una biografia". Riguardo al casting per il ruolo principale Daltrey ha aggiunto: "dipenderà molto dall'attore e dai suoi occhi. Deve interpretarlo interamente con lo sguardo perché Moon aveva degli occhi straordinari".